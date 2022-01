PSG : Kylian Mbappé finalement prêt à prolonger ?

Nouveau rebondissement dans le dossier Kylian Mbappé ? En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, l’attaquant français était annoncé au Real Madrid, qu’il avait voulu rejoindre l'été dernier. Mais il n’aurait pas encore pris de décision sur son avenir et une prolongation n’est pas à exclure, selon le Parisien.

L’affaire semblait déjà entendue. Après avoir émis la volonté de rejoindre le club espagnol l’été dernier, l’enfant de Bondy avait été bloqué par les dirigeants parisiens qui avaient repoussé toutes les offres madrilènes. Loin d’être affecté, Kylian Mbappé s’était pleinement focalisé sur sa saison, enchaînant les prestations de qualité et les buts, en attendant la fin de son contrat pour s’engager libre avec le Real Madrid, où il est attendu de pied ferme.

Mais le plan imaginé pourrait ne pas se passer comme prévu. Alors que le club de la capitale n’a pas perdu espoir de prolonger le champion du monde 2018, ce dernier prend son temps avant de décider des suites à donner à sa carrière, laissant ainsi la porte ouverte à une possible prolongation. Mais «l’accord s’établira forcément sur une courte durée», précise le journal francilien. Une éventuelle prolongation ne devrait donc pas excéder trois ans.

Le projet sportif proposé sera au cœur de sa prise de décision, bien plus que les préoccupations financières, même s'il ne liera pas son avenir «à la question de l’entraîneur» et donc à une arrivée de Zinedine Zidane sur le banc parisien à la place de Mauricio Pochettino que Mbappé apprécie.

L’avenir de l’attaquant tricolore pourrait se jouer mi-janvier. Le PSG va effectuer un stage à Doha (Qatar) du 16 au 20 janvier. Pendant ce stage, Kylian Mbappé et ses coéquipiers vont notamment participer à certains événements et diverses activités pour promouvoir le Qatar à moins d’un an de la Coupe du monde. Il pourrait surtout être l’occasion pour Mbappé de rencontrer l’émir du Qatar et de trouver un terrain d’entente définitif autour d’une prolongation.