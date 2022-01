CAN 2022 : tout savoir sur Mahmoud Hassan «Trezeguet», joueur de l'Egypte

En regardant la composition de l'Egypte dans cette CAN 2022, les fans de football ont dû s'interroger. Mais qui est ce «Trezeguet» ?

Trezeguet n’est qu’un surnom pour Mahmoud Hassan, et pourtant c’est bien sous ce nom là que ce milieu offensif est enregistré sur le site officiel de la FIFA.

Ce surnom, Mahmoud Hassan l’a hérité alors qu’il évoluait encore chez les jeunes, en centre de formation, en raison de sa supposée ressemblance avec l’attaquant français, champion du monde en 1998 avec l’équipe de France. Une particularité qui a même attiré l’œil de David Trezeguet qui, s’il estimait à l’époque que la coupe de cheveux et le poste n’était pas les mêmes, s’interrogeait sur un éventuel passage de son père en Égypte.

Mahmoud Hassan n’est heureusement pas uniquement connu pour ce surnom. L’Egyptien est également un bon joueur de football qui s’est constitué une solide réputation, en Turquie, où ses prestations à Kasımpaşa (club d'Istanbul) attirent les regards de nombreux clubs. Il a d'ailleurs rejoint Aston Villa (Angleterre) en 2019.

Une manière d’enfin lancer une carrière qui a parfois été compliquée. Notamment en Belgique, à Anderlecht, où Mahmoud Hassan a signé dès 2015, à l’âge de 18 ans. Une expérience difficile pour le jeune égyptien, et notamment marquée par une polémique retentissante alors que le jeune homme avait posté sur les réseaux sociaux une photo des tribunes du stade d’Anderlecht, non sans avoir effacé les visages féminins. Face au tollé, et au dépôt d’une plainte le visant, Mahmoud Hassan avait présenté ses excuses.

Si sur le plan sportif, Mahmoud Hassan ne connaît pour le moment pas le même succès que l’attaquant français, sa carrière semble enfin décoller ces deux dernières années. A confirmer durant cette CAN 2022.