CAN 2022 : Les Comores n’ont plus aucun gardien disponible avant leur 8e de finale

Enorme casse-tête pour les Comores. Alors qu’elle s’apprête à disputer, ce lundi, face au Cameroun, le premier 8e de finale de CAN de son histoire, la sélection comorienne n’a plus aucun gardien disponible et risque de jouer la rencontre avec un joueur de champ dans la cage.

Les Cœlacanthes ont fait le voyage au Cameroun avec trois gardiens de but. Mais ils ont joué de malchance. Moyadh Ousseini et Ali Ahamada ont été testés positifs au Covid-19, alors que Salim Ben Boina, titulaire contre le Maroc et le Ghana, s’est blessé à l’épaule. Il n’avait d’ailleurs pas pu terminer le troisième match de poules remporté contre les Ghanéens (3-2). Face à cette hécatombe, les Comores se retrouvent sans le moindre gardien avant de défier les Lions Indomptables sur leur terre.

Une situation pour le moins inédite qui fait néanmoins sourire l’entraîneur des gardiens Jean-Daniel Padovani. «On rigole, on préfère le prendre comme ça, c’est cocasse», a-t-il lancé, précisant que le portier n’avait pas encore été déterminé. Il devrait être déterminé à quelques heures du coup d’envoi.

Et afin de faire son choix, le staff a décidé de réunir tous les joueurs pour «mettre la situation à plat». «La première chose, c’est qu’il fallait que ça vienne d’eux», a confié Padovani, conscient qu'«on ne trouvera jamais le gardien parfait».

Mais peu importe celui qui sera désigné et prendra place dans la cage, il donnera tout pour son pays. «Nous sommes là pour la nation, s’il faut faire des sacrifices, moi ou un autre on saura le faire. Celui dans les cages se battra comme les dix joueurs sur le champ», a assuré le milieu de terrain Nadjim Abdou. Et quel que soit le résultat, ce 8e finale se veut déjà historique pour les Comores.