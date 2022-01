JO 2022 : Tessa Worley et Kevin Rolland désignés porte-drapeaux français à Pékin

Tessa Worley et Kevin Rolland ont été désignés porte-drapeaux de l'équipe de France pour les JO d'hiver 2022 qui auront lieu à Pékin (Chine) du 4 au 20 février.

La double championne du monde de géant (2013 et 2017) et le médaillé de bronze des JO 2014 en halfpipe ont été élus par leurs pairs au terme d'un processus en trois temps où le grand public a été invité pour la première fois à désigner ses favoris dans chaque sport.

Sur les 26 athlètes plébiscités par plus de 65.000 personnes, six champions se sont portés candidats la semaine dernière pour emmener la délégation des 87 athlètes tricolores.

Benjamin Daviet porte-drapeau des Paralympiques

Ce duo homme-femme, comme aux Jeux de Tokyo (Clarisse Agbegnenou et Samir Aït-Saïd), succède au quintuple champion olympique de biathlon Martin Fourcade, porte-drapeau aux Jeux de PyeongChang en 2018.

Tessa Worley, ski alpin & Kevin Rolland, ski acrobatique



Benjamin Daviet, para ski nordique



Voici nos porte-drapeaux olympiques et paralympiques des Jeux de #Pékin2022 pic.twitter.com/XBLwqEujB5 — Equipe France (@EquipeFRA) January 26, 2022

«C’est avec une grande fierté et beaucoup de joie que j’ai appris la nouvelle, a confié Tessa Worley. Je suis très reconnaissante que les athlètes ambassadeurs m’aient fait confiance pour remplir ce rôle si important. J’ai envie de partager un maximum d’émotion, mettre notre expérience au profit de tous, et aussi de me nourrir de tous ces grands athlètes qui forment la délégation française pour ces Jeux. On part à Pékin avec énormément de détermination, de volonté, de plaisir, j’ai envie de transmettre tout cela jusqu’au public français, malgré la distance.»

«Être porte-drapeau, c’est juste une énorme fierté, jamais je ne me serais attendu à représenter la délégation française aux Jeux! Je suis heureux et super-motivé pour booster cette équipe de France à aller chercher le plus de médailles possibles, a pour sa part réagi Kevin Rolland. Forcément, c’est aussi une fierté personnelle après ce qui m’est arrivé, le fait de revenir après mon accident sur les Jeux Olympiques, mais en tant que porte-drapeau, symboliquement, c’est fort. Je vais essayer de ramener de l’énergie, de la positivité. J’ai connu la médaille, mais j’ai aussi connu l’échec, donc j’espère pouvoir être de bon conseil et sinon, les athlètes pourront compter sur mon soutien.»

De son côté, Benjamin Daviet sera le porte-drapeau de la délégation française lors des Jeux paralympiques (4-20 mars). Le triple champion paralympique de ski nordique, succédera à la skieuse Marie Bochet et ses huit titres paralympiques. A Pyeongchang, le Haut-Savoyard avait été désigné porte-drapeau de la cérémonie de clôture.

«C’est un immense honneur que d’être élu porte-drapeau et plus encore par mes pairs, a indiqué Benjamin Daviet. Je remercie les athlètes de la confiance qu’ils placent en moi et ferai de mon mieux pour être le capitaine, le confident, le porte-parole et pour contribuer à valoriser la diversité et la richesse de cette délégation ! J’en profite pour féliciter les porte-drapeaux de la délégation olympique… deux grands champions ! Avec une mention spéciale à Tessa qui est issue de la même station que moi.»