JO 2022 : Rasta Rockett, ce film qui a popularisé le bobsleigh

La Jamaïque présentera trois équipes de bobsleigh aux JO 2022 de Pékin (4-20 février). L’occasion pour les fans d’évoquer le film Rasta Rockett, qui a mis en lumière cette discipline.

«Trace la glace man !» L’île caribéenne va faire parler d’elle. En lice en bob à quatre, bob à deux, monobob féminin et potentiellement en bob à deux féminin (l’équipage jamaïcain ayant manqué de peu la qualification, il a le statut de premier remplaçant), on devrait souvent faire référence au film sorti en 1993.

It will be fire on ice as #TeamJamaica secured their spot at the 2022 Beijing #WinterOlympics. This will be the 1st time JAM has qualified in 3 Olympic bobsled events: four-man, two-man and women’s monobob pic.twitter.com/hRd5h7lDlG — Team Jamaica (@TeamJA876) January 17, 2022

Le film, réalisé par Jon Turteltaub, s'inspire de la participation de la Jamaïque aux épreuves de bobsleigh aux Jeux olympiques d'hiver de 1988. A Calgary (Canada), l'ile était entrée dans l’histoire des JO d’hiver en participant pour la première fois aux épreuves de la discipline, en bob à deux (30e) et en bob à quatre (abandon).

Ce film fut un véritable succès. Les aventures de Sanka Coffie et ses amis, entraînés par Irving Blitzer - double champion olympique de bobsleigh aux Jeux olympiques d'hiver à Innsbruck, en 1964, et à Grenoble en 1968, mais disqualifié aux Jeux suivants à Sapporo en 1972 pour avoir alourdi son bobsleigh pour aller plus vite - ont été vues par des millions de personnes dans le monde et sont régulièrement revues.

Entre l’œuf porte-bonheur de Sanka, les chansons (Balance man, cadence man, trace la glace c'est le bob man !) et répliques collectors («Sanka, t’es mort ?»), Rasta Rockett est devenu légendaire et se regarde toujours avec autant de plaisir.

Il a d’ailleurs permis au plus grand nombre de s’intéresser un peu plus au bobsleigh et de le mettre en lumière.

Depuis, le pays a participé à plusieurs reprises aux épreuves des JO, en bob à deux masculin et féminin. Et nul doute que cette année, on devrait vite reparler de Rasta Rockett.