Rafael Nadal-Daniil Medvedev, finale de l’Open d’Australie 2022 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L’Espagnol Rafael Nadal affronte, ce dimanche, à Melbourne, le Russe Daniil Medvedev en finale de l’Open d’Australie. Un match qui s’annonce épique, au cours duquel tous deux tenteront de marquer l’Histoire du tennis.

C’est une affiche alléchante. Nadal, n°5 mondial, légende vivante du tennis, opposé à Medvedev, n°2 mondial, meilleur tennisman du moment. Le premier espère décrocher un 21e titre du Grand Chelem, tandis que le second aspire à devenir le premier joueur de l’ère Open à remporter coup sur coup ses deux premiers Majeurs.

En demi-finale, les deux hommes ont dû se défaire de leurs adversaires en quatre sets avant de se hisser en finale de l’Open d’Australie. Après avoir récité son jeu dans les deux premiers sets, Rafael Nadal s’est débattu pour faire plier l’Italien Matteo Berrettini (6-3, 6-2, 3-6, 6-3). «Il y a longtemps que je n’avais pas aussi bien joué», s’est félicité le Majorquin de 35 ans. «Puis, il a mieux joué (..) et il a retrouvé ses coups» a-t-il ajouté.

Alors qu’il jouera sa 6e finale à Melbourne, l’Espagnol au mental d’acier pourrait devenir seul détenteur du record de titres majeurs devant ses grands rivaux Roger Federer et Novak Djokovic, expulsé d’Australie avant le début du tournoi. Mais avant ça, il faudra faire tomber le géant Russe.

Au terme d’un match disputé et tendu, Daniil Medvedev a, quant à lui, remporté son bras de fer face au Grec Stefanos Tsitsipas (7-6, 4-6, 6-4, 6-1). Après avoir concédé son jeu de service à la suite de deux doubles fautes et d’une faute directe, le Russe a perdu son sang-froid avant d’être averti. «Je ne pense pas que ce type d’émotions soient bonnes», a-t-il regretté. «Je me suis dit que le match était quand même important et que je devais me reprendre». Aussitôt dit, aussitôt fait, le n°2 mondial est parvenu à rejoindre Rafael Nadal pour sa quatrième finale de Grand Chelem.

«Je vais rejouer contre l’un des plus grands joueurs et de nouveau contre un joueur qui va tenter de décrocher son 21e titre du Grand Chelem», s’est amusé le joueur de 25 ans, en référence à sa finale remportée lors du dernier US Open contre Novak Djokovic. Ce ne sera pas la première finale entre les deux joueurs. A l'US Open en 2019, Rafael Nadal s'était imposé en cinq sets au cours d'un match d'anthologie.

