Etats-Unis : Les premiers champions de bataille de polochons officiellement sacrés (Vidéo)

Un jeu d'enfants devenu un sport de combat professionnel. Le championnat de combat d'oreillers qui s'est déroulé récemment à Miami, en Floride, a couronné ses premiers champions officiels.

Retransmise sur la plate-forme de streaming FITE, cette soirée inédite a vu 16 hommes et 8 femmes, la plupart venus du MMA ou de la boxe, s'affronter sur un ring de boxe, le 29 janvier 2022, à Miami. L'objectif pour les combattants était de remporter « The Pillow Fight Championship » (PFC), et ainsi conquérir le titre de champion.

Lors de la finale féminine, c'est la Brésilienne Istela Nunes qui l'a emporté en battant l'Américaine Kendahl Voelker. Quant à la finale masculine, l'Américain Hauley Tillman, opposé à son compatriote Marcus Brimage, a été déclaré vainqueur du combat. Istela Nunes et Hauley Tillman sont donc les premiers champions de cette discipline de combat insolite. En plus de leur ceinture de champion, ils ont gagné, chacun, la somme de 5.000 dollars.

Hauley Tillman and Istela Nunes are the first-ever PFC Champions! pic.twitter.com/qhlpZgzSnn — PFC: Pillow Fight Championship (@FightPFC) January 31, 2022

« Le championnat de combat d'oreillers (PFC), c'est tout le frisson d'un combat au corps-à-corps sans le gore des arts martiaux mixtes ou de la boxe », a déclaré Steve Williams, PDG du « Pillow Fight Championship » à l'agence Reuters.

« Ce n'est pas quelque chose que vous regardez assis en riant ou en voyant des plumes voler », a-t-il ajouté. « C'est du sérieux. Ce sont des vrais coups portés à l'aide d'oreillers spéciaux. La seule différence entre nos combats et ceux de MMA est que personne ne se blesse », a précisé Steve Williams.

Un véritable sport de combat

Reconnu comme un sport officiel avec une ligue dédiée et un championnat, le combat d'oreillers répond à des règles strictes qui régissent les combats masculins et féminins. Chaque combat se déroule en trois rounds de deux minutes chacun. Equipés d'un protège-dents obligatoire, les combattants s'affrontent à l'aide d'un oreiller spécifique qui leur est attaché à la main par une sangle.

« Les combattants n'aiment pas être blessés et il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas voir de sang couler. Ils viennent juste assister à un bon combat et ne veulent tout simplement pas voir la violence », a déclaré Steve Williams. Il espère qu'avec ce premier championnat organisé, ce sport pourra connaître un développement important et susciter l'engouement d'un plus large public.