Football : quand les femmes sont mises à l'honneur avec des crampons historiques

Adidas a récemment sorti sa toute nouvelle édition de son historique Predator, la Edge. La marque aux trois bandes a innové en mettant l’accent sur la femme.

Présente sur les terrains de football depuis 1994, la Predator est le modèle emblématique de la marque. Zinédine Zidane et David Beckham en sont d’ailleurs les dignes têtes de gondole. Chaque année – hormis entre 2015 et 2017 –, Adidas a mis en vente un nouveau design de cette paire en choisissant l’un de ses ambassadeurs. Dernièrement, ce sont les Paul Pogba et consorts qui en ont eu les honneurs. Mais en 2022, Adidas a innové.

En effet, si Pogba, Jude Bellingham ou encore Maxence Caqueret les portent déjà en matchs, la marque a décidé de mettre les femmes à l’honneur pour le lancement de cette nouvelle version. Alors que Wendie Renard apparait comme le visage fort de la campagne de lancement, on retrouve Christiane Endler, Abby Dahlkemper et Toni Duggan.

«briser les stéréotypes du football féminin»

Si cette nouvelle Predator Edge n’est pas purement spécifique aux femmes – elle est mixte comme souvent ces dernières années –, Adidas a ainsi la volonté de mettre la femme en haut de l’affiche en cette année d’Euro 2022 féminin.

«Cette chaussure est bien plus qu'une simple chaussure : nous la voyons comme le début d'un tout nouveau chapitre pour la franchise, explique Sven Roewe, Senior Manager, Development chez Adidas. Notre objectif est d'aider à briser les stéréotypes du football féminin et à faire avancer l'ensemble du jeu.»

Et c’est justement un enjeu très important pour la marque qui œuvre depuis quelques temps déjà pour aider les sportives. «En tant que marque leader de vêtements de sport, nous avons la responsabilité d'être aux côtés des athlètes féminines et de les aider à progresser sans retenue, détaille Sven Roewe. Défendre les femmes en tant qu'individus et en tant que collectif alors qu'elles s'efforcent d'être leur meilleure version sur le terrain. Des innovations de conception de produits qui reflètent les besoins physiques et techniques aux initiatives, expériences et activations qui offrent un accès aux possibilités.»