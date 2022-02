JO 2022 : skeleton, bobsleigh, ski alpin… quel est le sport plus rapide ?

Les sports de vitesse sont nombreux aux Jeux olympiques d’hiver. Reste à savoir quel est le plus rapide d’entre eux. Voici le classement.

5 - Patinage de vitesse

On aurait tendance à penser que le patinage de vitesse est l’un des sports d’hiver les plus rapides. Mais pas vraiment. Le short-track, impressionnant sur la glace, atteint en moyenne la vitesse de 53 km/h. A noter que le record de vitesse dans cette discipline est détenu par le Canadien Jeremy Wotherspoon (59,3 km/h sur le 400m lancé).

4 – Skeleton

Le petit frère du bobsleigh et de la luge ne se débrouille pas trop mal en vitesse. Les pilotes, qui s’élancent à plat ventre la tête en avant, peuvent atteindre une vitesse de 120 à 140 km/h. Le record a été établi par le Russe Alexander Tretyakov et l’Allemand Sandro Stielicke aux JO 2010 à Vancouver (146,4 km/h).

3 – Bobsleigh

La vitesse maximale d’un bobsleigh en descente est de près de 150 km/h. Le record a été établi aux JO de 2010 par un quatuor allemand (Karl Angerer, Alex Mann, Andreas Bredau et Gregor Bermbach) avec une vitesse maximale de 153,03 km/h.

2 – Luge

Entre les trois de la même famille (avec le skeleton et le bobsleigh), c’est la luge qui va le plus vite. Alors que Manuel Pfister (Autriche) avait réalisé un chrono de 154 km/h, le CIO a fixé à 135 km/h la vitesse maximale suite au décès du Géorgien Nodar Kumaritashvili aux JO de Vancouver.

1 – Ski Alpin

Le ski alpin, discipline reine des JO d’hiver, fait honneur à son statut en étant le sport le plus rapide. Et c’est la descente qui arrive en tête devant le super G, le slalom géant et le slalom. A noter que c’est un Français, Johan Clarey, qui détient le record de vitesse, avec une descente à 161,9 km/h en 2013.

A savoir que Simone Origone a lui été flashé à 254,958 km/h en ski de vitesse en 2016. Mais cette discipline n’existe pas aux JO d’hiver.