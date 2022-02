6 Nations : Pourquoi dit-on XV du Trèfle, de la Rose, du Chardon ou du Poireau ?

Les équipes nationales de rugby galloise, écossaise, irlandaise et anglaise sont toutes désignés par des surnoms. Voici l'explication.

XV du Trèfle - Irlande

Le trèfle est le symbole de l’Irlande et c’est donc tout naturellement que son équipe de rugby a hérité du surnom du XV du Trèfle. Selon la légende, Saint Patrick se serait servi d’un trèfle à trois feuilles pour illustrer la Sainte Trinité lors de sa mission d’évangélisation de l’Irlande.

XV du Poireau - Pays de Galles

Les Gallois tirent leur surnom du XV du Poireau d’une bataille qui se déroula non loin d’un champ de poireau et durant laquelle David de Ménevie, saint patron du pays de Galles, conseilla à ses combattants de s’en munir pour se distinguer de ses ennemis à une époque où les uniformes n’existaient pas encore. Avec ce stratagème, les Gallois ont remporté la bataille et ont adopté le poireau comme emblème.

XV du Chardon - Ecosse

Le sobriquet XV du Chardon trouve son origine, selon certains dires, des grandes invasions durant lesquels les Vikings ont tenté d’envahir l’Ecosse. Alors qu’ils tentaient de prendre possession d’une place forte, ils marchèrent sur des chardons et n’ont pu s’empêcher de crier leur douleur. Ces cris donnèrent l’alerte aux Ecossais qui firent échouer l’assaut.

XV de la Rose - Angleterre

Pour le XV de la Rose plusieurs versions existent dont une selon laquelle deux familles, les York et Lancaster, sont entrés en conflit au milieu du XVe siècle. En signe d’opposition, chacun cueillit un rose : la famille York une blanche, la famille Lancaster une rouge. Après plusieurs décennies de rivalité, les Lancaster ont fini par l’emporter, donnant la rose rouge comme emblème à l’Angleterre.