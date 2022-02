JO 2022 : La France va-t-elle battre son record de médailles ?

Avec 13 médailles au compteur aux JO 2022, l’équipe de France est proche de son record de 15 breloques. Peut-elle le battre ?

Encore deux et les Bleus égaleront les records de 2014 (Sotchi) et 2018 (Pyeonchang). La délégation tricolore compte pour le moment 4 médailles d’or – dont la dernière ce mercredi avec Clément Noël sur le slalom –, 5 en argent et 2 en bronze. Ce qui la place actuellement au 10e rang du classement général.

L’équipe de France est donc proche d’égaler son record mais peut-elle encore y parvenir ? Avec les déceptions de certains favoris comme Perrine Laffont en ski de bosses ou Alexis Pinturault, les Tricolores ont grillé quelques jokers, mais tout reste encore possible.

Si le relais féminin 4x6 km n’est pas parvenu à décrocher de breloque en biathlon, il reste les deux mass start vendredi et samedi. Il y aura également le ski cross, le 18 février, avec Bastien Midol et Terence Tchiknavorian.