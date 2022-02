JO 2026 : Qui sera le prochain pays à recevoir les jeux d’hiver ?

Alors que ce dimanche 20 février à 13 heures, les JO 2022 de Pékin prendront fin par une cérémonie de clôture, l’Italie est invitée au côté de la Chine pour fermer le défilé de toutes les nations présentes. Cette symbolique signifie que le pays européen sera le prochain à accueillir les Jeux Olympique de 2026.

Comme à chaque JO, les organisateurs de la prochaine édition sont conviés à venir observer le déroulement de l’événement en cours. Ainsi les représentants des JO 2026 de Milan et Cortina qui seront les villes hôtes, se sont rendus à Pékin. Et comme le veut la tradition de la cérémonie de clôture, le drapeau olympique sera remis à l’Italie ce dimanche.

Selon le site du Comité International Olympique, le président du Comité National Olympique italien (CONI), Giovanni Malago n’a pas hésité à souligner «la fierté d’être italien qui transparaît plus que jamais» avant d’ajouter, que «cette remise de drapeau est un moment extrêmement important dans l’histoire du sport et de leur pays».

C’est un défi de taille que devront donc relever les Italiens, puisqu'en 2026 la compétition se déroulera sur trois principaux sites répartis dans les régions de Lombardie et de Vénétie, et dans les provinces de Trente et de Bolzano : Milan, Cortina et Bormio. 400 kilomètres séparent Milan de Cortina, 200 kilomètres entre Milan et Cortina, et 300 kilomètres entre Bormio et Cortina.

Comme l’a rapporté l’AFP, lors d’une conférence de presse donné à Pékin, Giovanni Malago, a d’ailleurs affirmé que «le plus grand défi est de proposer une logistique des transports optimale sur un territoire de 22.000 km2. C’est là la clé de leur réussite».

«Les Jeux de tous»

De plus, certaines des épreuves se dérouleront dans des lieux historiques et emblématiques, comme dans le stade San Siro de Milan, où les équipes de l’AC Milan et l’Inter Milan ont l’habitude de se retrouver. C’est d’ailleurs à cet endroit que la cérémonie d’ouverture aura lieu le 6 février 2026, alors que la cérémonie de clôture se déroulera dans le superbe amphithéâtre romain des arènes de Vérone.

Le directeur général de Milano Cortina 2026, Vincenzo Novari, a insisté sur le fait «qu’ils souhaitent faire des Italiens les véritables protagonistes des Jeux de Milan Cortina 2026», dont «l’objectif est de faire en sorte que les Jeux de 2026 soient véritablement les Jeux de tous».