France-Pays-Bas (3-1) : les Bleues s’imposent face aux championnes d’Europe

L'équipe de France féminine s’est imposée face aux Pays-Bas (3-1), mardi soir au Havre et ont remporté du même coup la deuxième édition du Tournoi de France.

Impressionnantes, les Bleues ont disposé des championnes d’Europe en titre grâce à un doublé de Marie-Antoinette Katoto et un but de leur capitaine Wendie Renard. Elles terminent le rassemblement de février avec trois victoires, à quelques mois de l'Euro (6-31 juillet), et comptent dix victoires de suite, une première sous le mandat de la sélectionneuse Corinne Diacre.

Avant ce dernier succès contre les finalistes du dernier Mondial, les joueuses de Corinne Diacre s’était offert une entrée en matière autoritaire face à la Finlande (5-0) avant d’élever le curseur face au Brésil (2-1) samedi. De quoi amasser une belle dose de confiance avant le Championnat d'Europe en Angleterre (6-31 juillet), où les Bleues espèrent décrocher leur premier sacre majeur.







L'Équipe de France remporte la 2ème édition du Tournoi de France !





3-1 #FiersdetreBleues pic.twitter.com/s9oLviTsRG — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) February 22, 2022

Désormais, un autre défi attend la sélectionneur ces prochaines semaines : maintenir l'état d'esprit au sein d'un vestiaire notamment avec l'affaire Kheira Hamraoui, agressée en novembre en présence de sa coéquipière Aminata Diallo, un temps suspectée.

Présente lors de ce rassemblement, la joueuse du PSG a pu voir ses coéquipières Katoto et Diani célébrer un but en formant un «A» avec leurs doigts, une dédicace à leur coéquipière… Aminata Diallo. La joueuse a d'ailleurs apprécié sur son compte Instagram.