Guerre en Ukraine : âgé de 83 ans, l’ex-président de la fédération ukrainienne de rugby prend les armes

Ancien président de la Fédération ukrainienne de rugby, Giorgi Dzhangirian (83 ans) a décidé de prendre les armes pour aider son pays dans la guerre contre les offensives russes.

Comme de nombreuses personnalités, cet ancien responsable ne pouvait pas rester inactif. Celui qui a été joueur et président du Sokil Rugby a donc décidé de se rendre sur le front, comme l’a révélé le patron de la Fédération européenne de rugby, Octavian Morariu sur Twitter.

This is Giorgi Dzhangirian, former President of the Ukrainian Rugby Union, 83 years old, defending his country. #Respect #RugbyEurope



Photo: Sokil Rugby Club Lviv pic.twitter.com/4Muk9L1ysB

— Octavian Morariu (@MorariuOctavian) March 7, 2022