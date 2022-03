Jeux Paralympiques 2022 : Maxime Montaggioni et Benjmain Daviet en or à Pékin

L'équipe de France toujours au sommet dans sa moisson des médailles d'or. Benjamin Daviet en biathlon individuel et Maxime Montaggioni en banked slalom catégorie UL, s'affichent tous les deux en haut du podium, ce vendredi 11 mars.

Le Français Benjamin Daviet, originaire de Haute-Savoie, a décroché son deuxième titre paralympique sur le biathlon individuel (catégorie debout) lors de ces Paralympiques d'hiver de Pékin.

Sur les pistes du site nordique de Zhangjiakou, le natif d'Annecy a dominé le Canadien Mark Arendz et l'Ukrainien Grygorii Vovchynskyi.

Porte-drapeau français lors de la cérémonie d'ouverture, Benjamin Daviet avait déjà remporté mercredi le titre paralympique en ski de fond sprint.

Le snowboarder honoré

De son côté, le snowboarder Maxime Montaggioni, 32 ans, a décroché l'or en banked slalom, devançant ainsi les Chinois Ji Lijia et Zhu Yonggang . Ancien spécialiste du taekwondo, né sans avant-bras droit, Maxime Montaggioni était déjà multiple champion du monde de snowboard. Ils 'agit du premier titre paralympique de sa carrière.

La France compte désormais neuf médailles, dont six en or, lors de ces Jeux. Ce qui place le pays au 4e rang du classement des pays, dérrière la Chine, l'Ukraine et le Canada.