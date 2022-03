Chelsea : quatre prétendants en lice pour le rachat du club de Roman Abramovich

Le 11 avril, les potentiels repreneurs du club de Chelsea devront officialiser leurs offres de rachat du club londonien.

D’après les informations fournies par Sky Sports, le rachat du club de Chelsea pourrait être conclu de manière officielle d’ici à la fin du mois d’avril, avec une autorisation du gouvernement britannique, à l’origine des sanctions à l’encontre du Russe Roman Abramovich, actuel propriétaire des Blues.

Quatre acheteurs et investisseurs potentiels ont été mis en avant dans la presse britannique. Il s’agit principalement de personnalités du monde du sport. C’est le cas de Sir Martin Broughton, homme d’affaires britannique connu pour avoir été le président de la compagnie aérienne British Airways et du club de Liverpool. Supporter de longue date des Blues, le Britannique a réuni un consortium comptant parmi ses rangs Sebastian Coe, ancien champion olympique du 1.500m, et David Blitzer, actionnaire de plusieurs équipes sportives à travers le monde.

L’Amérique s’intéresse aux Blues

Outre-Atlantique, trois concurrents se sont également imposés pour un potentiel rachat du club de la capitale londonienne. Tom Ricketts, propriétaire des Chicago Cubs, franchise de base-ball évoluant en MLB, a montré son intérêt. Du côté des supporters de Chelsea, cette candidature fait vivement réagir en raison de propos racistes de la part de son père, Joe Ricketts. La famille d’entrepreneurs s’est notamment déplacée à Londres afin d’échanger avec plusieurs groupes de supporters des Blues.

Un second propriétaire d’une franchise américaine de base-ball s’est porté parmi les potentiels repreneurs de Chelsea : Todd Boehly. L’homme d’affaires américain, un des principaux propriétaires des Los Angeles Dodgers, a déjà tenté de racheter le club en 2019, pour un montant de 3 milliards de livres. Une offre immédiatement refusée par Roman Abramovich.

Le dernier milliardaire à figurer parmi les candidats favoris au rachat est Stephen Pagliuca, connu pour être le propriétaire de l’Atalanta Bergame, évoluant en Série A, et des Boston Celtics, en NBA.

Le Raine Group, la banque en charge de la mise en vente du club londonien, a déjà annoncé la couleur : près d’1 milliard de livres en investissements seront réclamés afin de subvenir aux besoins du club, des joueurs au staff, en passant par le stade de Stamford Bridge. Les entrepreneurs devront également proposer près de 3 milliards de livres, soit le montant réclamé par Roman Abramovich pour la vente de Chelsea.