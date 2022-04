Masters d’Augusta : Tiger Woods confirme sa participation

Tiger Woods a annoncé, mardi, sa participation au Masters d’Augusta 2022, premier Grand Chelem de golf de la saison.

Le tigre rugit toujours. Le golfeur américain de 46 ans devrait donc disputer sa première compétition depuis son accident survenu il y a treize mois. «Si tout va bien, je vais jouer le Masters», a-t-il confié en conférence de presse.

«Pour l'instant, je vais jouer, a déclaré Tiger Woods, quintuple vainqueur de l'épreuve. Il s'agit de savoir comment mon corps va récupérer de cet effort et ce qu'il est capable de faire le lendemain.»

Tiger Woods believes he can win a sixth Green Jacket this week. #themasters pic.twitter.com/WHjD4BcOcx

— The Masters (@TheMasters) April 5, 2022