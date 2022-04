Jo-Wilfried Tsonga va prendre sa retraite après Roland-Garros

Une page du tennis français va bientôt se tourner. Jo-Wilfried Tsonga a annoncé ce mercredi sur les réseaux sociaux qu’il prendra sa retraite après le tournoi de Roland-Garros.

«C’est avec beaucoup d’émotions que j’annonce aujourd’hui ma décision d’arrêter ma carrière professionnelle», a-t-il écrit sur Twitter, évoquant «tellement de moments incroyables, de joie partagée avec un public qui m’a tant donné».

C’est avec beaucoup d’émotions que j’annonce aujourd’hui ma décision d’arrêter ma carrière professionnelle lors du prochain tournoi de @rolandgarros



It is with great emotion that I announce today my decision to stop my career at the next French Openhttps://t.co/yCmP3wch3o

— Jo-Wilfried Tsonga (@tsonga7) April 6, 2022