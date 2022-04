Lille : Hatem Ben Arfa s’attaque à son entraîneur Jocelyn Gourvennec sur Instagram

Il semble que les frictions soient toujours d’actualité du côté du club lillois, puisque Hatem Ben Arfa s’en est directement pris à ses dirigeants en les qualifiant de «tordus» ce vendredi, à travers la «story» de son compte Instagram.

«Tu parles de tordu ? Alors que toi et ton président êtes les plus tordus», a lâché le joueur du LOSC en faisant référence à Olivier Létang, avant d’ajouter : «Toi, ton problème c’est l’incompétence. #allezlelosc On ne joue pas la relégation».

Story Insta de HBA pic.twitter.com/vN2VqVDmUB — Said El Abadi (@SaidElabadi) April 8, 2022

La réaction d’Hatem Ben Arfa survient après la décision de son club actuel, dont le technicien, Jocelyn Gouvernnec a annoncé une heure avant lors d’une conférence qu’ils ont «engagé une procédure qui est en cours» à l’encontre du joueur qui a été mis à l’écart du groupe cette semaine, après avoir notamment déclaré : «Il peut y avoir des coups tordus. Ce n’est pas pour ça qu’il faut l’être».

Le club reproche une «attitude inappropriée»

Et pour cause, le Losc a reproché au footballeur «son attitude inappropriée à l’intérieur du vestiaire», après le regrettable match nul qui s’était produit face à Bordeaux (0-0), samedi dernier. En plus de s’en être pris à son équipier portugais Tiago Djalo, comme l’ont rapporté plusieurs médias, Hatem Ben Arfa n’aurait pas eu non plus des mots tendres envers son entraîneur, Jocelyn Gourvennec.

Ce dernier a d’ailleurs fait savoir lors du point presse qui s’est déroulé ce midi au Domaine du Luchin, «qu’en trente-quatre ans, il n’avait jamais vu ça de toute sa carrière», en prenant toutefois la peine de ne pas citer le nom du milieu offensif. Jocelyn Gourvennec regrette cependant l’attitude du concerné qui «était difficilement compréhensible car il avait beaucoup d’affection pour lui».

Il semble donc que le joueur de 35 ans soit déjà sur le départ après avoir passé trois petits mois seulement à Lille et n’avoir disputé que neuf matchs sous les couleurs du LOSC.