Ligue 1 : l’un des fils de Zinédine Zidane rêve de l’OM

Luca Zidane, fils de Zinédine, a confié son envie d’évoluer en Ligue 1 un jour et notamment à l’Olympique de Marseille.

Un «Zizou» à Marseille ? Gardien du Rayo Vallecano depuis octobre 2020, le fils de l’ancien n°10 de l’équipe de France s’est confié au JDD. A 23 ans, le deuxième fils de «ZZ», qui n’a disputé que 9 match du championnat d’Espagne cette saison, a avoué qu’il aimerait jouer au Vélodrome.

«C’est un club historique, soutenu par un public incroyable, donc, oui, ça fait rêver», a indiqué le natif de la ville phocéenne alors que son club du Rayo est 14e de Liga.

Formé au Real Madrid et passé par le Racing Santander et donc le Rayo Vallecano aimerait venir évoluer en Ligue 1. «La France, ce serait spécial, car j’y suis né. Dans la famille, on se sent français, il y a eu des contacts dans le passé, pas encore cette saison, a-t-il expliqué. Peut-être que le monde du foot espagnol me connait mieux. En France, je suis avant tout le fils de Zinédine Zidane. On ne m’a vu jouer qu’en sélections de jeunes.»

Celui qui est un grand ami d’Achraf Hakimi, qui évolue au PSG, a également indiqué qu’il n’avait pas encore fait son choix. «Mon avenir sera décidé entre juin et juillet, souligne-t-il. Je ne ferme aucune porte. Ma priorité, c’est d’enchaîner les matches. Il me faut une année complète pour montrer la meilleure version de moi-même. Je sens que je suis sur la bonne voie.»

Pour rappel, son grand frère, Enzo (26 ans) évolue à Rodez en Ligue 2. De son côté, Théo (19 ans) évolue en réserve du Real Madrid, la Castilla. Elyaz (16 ans) joue avec les U17 Merengues.