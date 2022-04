Liège-Bastogne-Liège : le témoignage émouvant de Romain Bardet

Romain Bardet, particulièrement traumatisé dimanche par la lourde chute dont a notamment été victime Julian Alaphilippe, a posté un message touchant sur Twitter ce lundi.

Le cycliste français, qui n'a pas terminé Liège-Bastogne-Liège, a été ému aux larmes au moment d’évoquer la chute qu’il a vécu.

Bien que non touché physiquement, il a été témoin des lourdes blessures de Julian Alaphilippe, à qui il a porté secours.

«Encore du mal à mettre des mots sur les évènements d'hier, la détresse de ces visages et de ces corps meurtris, suite à cette chute, a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux. (…) Je suis très touché par vos messages, mais je pense honnêtement que n’importe qui dans cette situation aurait absolument fait de même - il n’y a pas de compétition face au péril de l’intégrité physique.»

«Au-delà des conséquences directes, ça m’amène à réfléchir sur nos responsabilités communes pour éviter ce genre d’accident qui aurait pu être tragique, au respect que nous devons nous accorder entre coureurs, a-t-il ajouté. (…) La responsabilité que l'on a, quand nous prenons des risques pour se faire une place à l'avant du peloton, peut être lourde de conséquences pour les 100 gars qui se trouvent derrière nous.»

Romain Bardet a tenu à préciser qu’il ne visait personne mais qu’il souhaitait juste aider son sport. «Je ne jette la pierre à personne et ne détiens encore moins la vérité, conclut-il. Simplement, on se donne corps et âme pour un sport, une passion de la course, qui peut, en un éclair, virer au tragique et entraver la beauté du sport.»