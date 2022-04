ACCS Asnières : tout savoir sur le club de Futsal qui dispute le Final Four de Ligue des champions

Le club de l’ACCS Asnières est le premier club français de futsal à participer à une demi-finale de Ligue des champions, vendredi en Lituanie. Voici tout ce qu’il faut savoir sur lui avant la rencontre.

Un club créé en 2008

L'Association citoyenne, culturelle, éducative et sportive (ACCES) a été créée en 2008, près de la cité de la Caravelle à Villeneuve-la-Garenne. Une section futsal est fondée en 2014, initialement pour occuper les enfants et les éduquer par le prisme du sport. Parti de DH (quatrième division nationale), le club remporte la coupe de France en 2017 alors qu'il évolue en troisième division, et enfin le championnat de France de D1 l'an dernier.

Le meilleur joueur de la planète y évolue

À partir de 2016, l'ACCS, qui se fait une belle réputation, parvient à attirer certains des meilleurs joueurs français comme Kévin Ramirez et Abdessamad Mohammed, et devient le premier fournisseur de l'équipe de France. Et en 2020, le club annonce la signature de plusieurs étrangers dont le Portugais Ricardinho, plusieurs fois élu meilleur joueur du monde.

L’ACCS joue à la Teddy Riner Arena

L’ACCS évolue à la Teddy Riner Arena, ce gymnase sur deux étages, dans le complexe sportif Léo Lagrange, d'Asnières-sur-Seine. L’Arena possède une salle multisports avec des gradins de 1.000 places, une salle multi usages de 240 m², une salle polyvalente pour la pratique des arts martiaux, une salle de boxe, des bureaux, des vestiaires, un espace convivialité.

Une rétrogradation administrative

L'ACCS évolue cette saison en D2 française, à la suite de sa rétrogradation administrative par le gendarme financier du football, la DNCG, à cause de ses comptes dans le rouge «en raison du Covid». L'équipe survole le championnat de D2 avec 16 victoires en autant de matchs.

Repêché pour ce Final Four

L'ACCS Asnières ne devait initialement pas participer au «Final Four», puisqu'il avait terminé 2e de son groupe qualificatif derrière les Russes du Tyumen et devant les Kazakhstanais du Kairat Almaty, sacré deux fois. Mais les Franciliens ont été repêchés après l'exclusion de Tyumen, à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine, nouvelle péripétie d'une saison atypique à bien des égards pour le club.