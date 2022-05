F1 : l'impressionnante position d'un pilote dans une monoplace

Comment sont positionnés les pilotes de Formule 1 dans leur monoplace ? Voici la réponse en images.

C’est une question que l’on se pose souvent en regardant une course de F1. Les pilotes sont-ils assis comme chacun d'entre nous dans son véhicule de tous les jours ?

Fascinating to see how F1 drivers are actually sitting in their cars.





u/AnxiousIndicator pic.twitter.com/Wymps1tXbJ

