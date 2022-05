Ligue des champions : Le Français Clément Turpin va arbitrer la finale entre Liverpool et le Real Madrid

C’est une grande première depuis 36 ans. Clément Turpin a été désigné, ce mercredi, par l’UEFA pour arbitrer la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool le 28 mai prochain au Stade de France.

Il y a quatre ans, il était le 4e arbitre de la finale de la C1 qui avait déjà opposé le club espagnol et anglais avec la victoire de la formation madrilène (3-1). Cette fois, Clément Turpin, qui fêtera ses 40 ans le 16 mai, sera au sifflet pour diriger cette rencontre tant attendue. Il deviendra le sixième Français à arbitrer une finale de la plus prestigieuse des Coupes d’Europe. Le dernier était Michel Vautrot en 1986.

1 - Clément Turpin va devenir le 1er arbitre à diriger une finale de C1 depuis Michel Vautrot en 1986. Il sera par ailleurs le 1er à officier dans son pays pour une finale de C1 depuis Helmut Kohl (Autriche) en 1990. Sifflet. pic.twitter.com/GugFp6DvMb — OptaJean (@OptaJean) May 11, 2022

Mais ce n’est pas la première fois qu’il va diriger une finale européenne. Arbitre international depuis 2010, il avait déjà officié la saison dernière lors de la finale de Ligue Europa remportée aux tirs au but par Villarreal contre Manchester United. Déjà une finale entre une équipe espagnole et anglaise…

A Saint-Denis, Clément Turpin sera accompagné de ses compatriotes et arbitres de Ligue 1 Nicolas Danos et Cyril Gringore, comme assistants, et par Benoît Bastien, comme quatrième arbitre. Jérôme Brisard sera à la VAR, assisté d’un autre Français Willy Delajod, ainsi que des Italiens Massimiliano Irrati et Filippo Meli.

«C’est une excellente nouvelle pour l’arbitrage français qui progresse d’année en année dans la hiérarchie internationale. Nos arbitres sont désormais présents à chaque grande compétition», s’est félicité le président de la FFF Noël Le Graët, dans un communiqué.