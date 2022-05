Boxe : Un photographe sauve un boxeur victime d’un KO et d’une chute impressionnante (vidéo)

Victime d’un KO de la part de John Ramirez, le boxeur Jan Salvatierra est passé tout proche d’une chute dangereuse hors du ring. Heureusement, un photographe était présent.

Le pire a été évité. Alors que celui qui est surnommé «Scrappy» était en train de célébrer son 10e succès chez les professionnels, son adversaire a bien failli se retrouver avec la tête heurtant le sol hors du ring.

Par chance pour le Mexicain, un photographe était positionné à l’endroit exact de sa chute. Tombé à la renverse, la tête la première, le jeune boxeur de 25 ans a vu le professionnel de la photo lui attraper la nuque et la tête pour lui éviter un coup du lapin.

SCRAPPY RAMIREZ KNOCKED HIM OUT OF THE RING #ZurdoBoesel pic.twitter.com/PTXxCtS1PQ

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 15, 2022