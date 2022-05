Roland-Garros 2022 : Iga Swiatek, Ons Jabeur… qui sont les favorites du tournoi féminin ?

Le tournoi féminin de Roland-Garros s’annonce particulièrement intéressant. Voici les favorites qu’il faudra suivre durant la quinzaine parisienne.

Sans Serena Williams (40 ans), absente et qui semble être sur le départ des courts, ni Ashleigh Barty, qui a récemment pris sa retraite, ou encore Naomi Osaka, le tableau féminin des Internationaux de France de Roland-Garros s’est dégagé pour laisser la place à d’autres joueuses.

Iga Swiatek

La Polonaise arrive lancée. Actuelle intouchable n°1 mondiale, Iga Swiatek vient de remporter le Masters 1000 de Rome, son 5e titre consécutif, en battant Ons Jabeur. Assez incroyable sur le court, elle n’a plus connu la défaite depuis le 16 février dernier au 2e tour de Dubaï. Invaincue depuis maintenant 28 rencontres, Swiatek, qui a remporté Roland-Garros en 2020, n'a lâché qu'une seule manche sur ses vingt derniers matchs. Depuis 2000, seules Venus Williams (35), Serena Williams (34) et Justine Henin (32) ont fait de plus longues séries de victoires.

Ons Jabeur

La Tunisienne pourrait bien être celle qui va triompher Porte d’Auteuil. A 27 ans, la finaliste à Rome après être devenue la semaine précédente à Madrid la première joueuse du monde arabe titrée en WTA 1000, catégorie de tournois la plus prestigieuse après les Grands Chelems, est dans la forme de sa vie. A Roland-Garros, Ons Jabeur aura sûrement les faveurs du public d’ailleurs. A elle de s’en servir pour entrer dans l’histoire.

Simona Halep

L’ancienne numéro 1, vainqueure de Roland-Garros en 2018, est en train de retrouver son meilleur niveau. A 30 ans, après plusieurs galères, la Roumaine, entraînée par Patrick Mouratoglou, réalise de très bonnes performances depuis le début de l’année, qui peuvent lui permettre d’espérer créer la surprise.

Paula Badosa

Elle est considérée depuis des années comme une grande espoir mais n’arrive pas encore à trouver son rythme de croisière. A 24 ans, l’Espagnole, qui a trois titres en carrière dont le dernier à Sydney en début d’année, sera-t-elle la sensation de la quinzaine à Roland-Garros ? Rien n’est moins sûr, mais il faudra surveiller Paula Badosa, actuelle troisième mondiale.