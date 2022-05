Football : vainqueur de liverpool (1-0), le Real Madrid remporte sa 14e Ligue des champions

Le Real Madrid s’est imposé (1-0) face à Liverpool ce samedi 28 mai lors de la finale de Ligue des champions qui se disputait cette année au stade de France (Saint-Denis).

Éternel et insubmersible, le Real Madrid a entretenu ce samedi sa légende européenne en décrochant sa quatorzième Ligue des champions aux dépens de Liverpool (1-0), dominateur mais vaincu, au terme d'une finale perturbée par d'importants problèmes logistiques.

Vinícius Júnior wins it as Madrid are crowned champions of Europe again! #UCLfinal pic.twitter.com/c5c6rnp9NB

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 28, 2022