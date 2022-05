Ligue des champions : ambiance tendue autour du stade de France à cause de débordements

Prévue initialement à 21h00, la finale de la Ligue des champions qui oppose Liverpool au Real Madrid a été retardée à 21h30, à cause de problèmes d'accès des supporters au stade de France.

Ambiance très tendue autour du stade de France. Alors que le coup d'envoi de la finale de la Ligue des champions devait être donné à 21h, le Real Madrid et Liverpool ont finalement annoncé que le match commencerait à 21h30, celui-ci ayant dans un premier temps été repoussé à 21h15.

Des supporters ont tenté de forcer un premier filtrage installé aux abords du stade, mais l'accès à l'enceinte est resté «étanche», a indiqué la préfecture de police de Paris (PP). Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré des supporters escaladant les grilles du stade pour tenter d'entrer.

Selon des journalistes de l'AFP présents sur place, le Stade de France n'était pas tout à fait rempli à dix minutes du coup d'envoi initial.

Sur Twitter, les réactions ne se sont pas fait attendre, de nombreux internautes n'ont en effet pas tardé à dénoncer l'organisation jugée catastrophique pour accueillir cette finale.

Fans queuing outside with tickets for a gate that’s been shut for no reason just been tear gassed. Throughly unpleasant experience and so dangerous. This isn’t how fans should be treated in a civilised society. Unacceptable

— Andy Kelly (@AndyK_LivNews) May 28, 2022