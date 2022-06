Incidents au Stade de France : l'UEFA présente ses excuses aux supporters

L'UEFA a présenté ses excuses aux supporters, pour les incidents survenus aux abords du Stade de France, samedi, en marge de la finale de la Ligue des Champions, ce vendredi soir dans un communiqué.

Un mea-culpa officiel. Ce vendredi, l'UEFA, l'instance du football européen, s'est excusée auprès des supporters présents samedi au Stade de France (Saint-Denis), alors que de nombreuses violences et une organisation catastrophique du flux des supporters britanniques ont été constatés.

«Aucun fan de football ne devrait être mis dans cette situation, et cela ne doit plus se reproduire», a dénoncé l'UEFA dans un communiqué.

L'instance a rappelé qu'elle avait demandé un examen indépendant, dirigé par Dr Tiago Brandão Rodrigues, visant à faire la lumière sur «tout problème ou toute lacune dans la mise en œuvre et le fonctionnement des opérations et à évaluer les rôles et responsabilités de toutes les entités impliquées et l'adéquation de leur réponse aux événements, afin de formuler des recommandations sur les meilleures pratiques pour l'avenir de l'UEFA et les parties prenantes concernées», peut-on lire dans le communiqué.

L'UEFA explique que cet examen, «qui se fera dans les plus brefs délais», reviendra en détail sur le déroulement de cette journée. Les supporters pourront «prochainement» livrer leurs témoignages via une adresse mail ou un questionnaire en ligne.

Le résultat de ce rapport indépendant sera publié sur le site de l'UEFA «dans un souci de transparence», conclut le communiqué.