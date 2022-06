Moto : Un Français perd la vie au Tourist Trophy considéré comme course la plus meurtrière du monde

Trois jours après le décès d’un pilote gallois, un concurrent français a perdu la vie, samedi, lors de l’édition 2022 du Tourist Trophy, réputé pour être la course la plus meurtrière du monde.

Le Tourist Trophy a été endeuillé par un nouveau drame. Trois jours après la mort du pilote gallois Mark Purslow, c’est un Français qui a perdu la vie, samedi, sur cette course organisée sur l’île de Man et surtout considérée comme la plus meurtrière du monde. Agé de 35 ans, Olivier Lavorel, qui participait la première fois à cette épreuve, était passager d’un side-car et n’a pas survécu à un accident.

Le pilote César Chanel a lui été grièvement blessé et transporté dans un état critique à l’hôpital de Liverpool. «Nous souhaitons adresser nos plus sincères condoléances à la famille, aux proches et aux amis d’Olivier. Nos pensées vont également à son coéquipier, César Chanel, qui se trouve dans un état critique suite à l’accident», ont indiqué les organisateurs dans un communiqué. Interrompue, la course a été arrêtée définitivement.

It is with deep sadness that we can confirm the passing of Olivier Lavorel following an incident on the opening lap of the first Sidecar Race of the 2022 Isle of Man TT Races.





We extend our deepest sympathies to Olivier’s family, loved ones, and friends. pic.twitter.com/HDAY8Vt5GG

— Isle of Man TT Races (@ttracesofficial) June 4, 2022