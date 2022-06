Ligue des champions : voici le calendrier complet de la saison 2022/2023

L’UEFA a révélé, ce mardi, le calendrier complet de la Ligue des champions pour la saison prochaine. La compétition commencera le 21 juin avec les demi-finales du Tour préliminaire pour s’achever le 10 juin avec la finale prévue à Istanbul (Turquie).

Qualifications

Tour préliminaire (demi-finales) : 21 juin 2022



Tour préliminaire (finale) : 24 juin 2022



Premier tour de qualification : matchs aller 5-6 juillet et matchs retour 12-13 juillet 2022



Deuxième tour de qualification : matchs aller 19-20 juillet et matchs retour 26-27 juillet 2022



Troisième tour de qualification : matchs aller 2-3 août et matchs retour 9 août 2022



Barrages : matchs aller 16-17 août et matchs retour 23-24 août 2022

Phase de groupes

1ère journée : 6-7 septembre 2022



2e journée : 13-14 septembre 2022



3e journée : 4-5 octobre 2022



4e journée : 11-12 octobre 2022



5e journée : 25-26 octobre 2022



6e journée : 1er-2 novembre 2022

Phase à élimination directe

8es de finale : matchs aller 14-15-21-22 février et matchs retour 7-8-14-15 mars 2023



Quarts de finale : matchs aller 11-12 avril et matchs retour 18-19 avril 2023



Demi-finales : matchs aller 9-10 mai et matchs retour 16-17 mai 2023



Finale : 10 juin 2023 à Istanbul

tirages au sort

Tour préliminaire : 7 juin 2022



Premier tour de qualification : 14 juin 2022



Deuxième tour de qualification : 15 juin 2022



Troisième tour de qualification : 18 juillet 2022



Barrages : 2 août 2022



Phase de groupes : 25 août 2022



8es de finale : 7 novembre 2022



Quarts de finale et Demi-finales : 17 mars 2023