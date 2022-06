PSG : Combien le renvoi de Mauricio Pochettino coûterait-il ?

L’avenir de Mauricio Pochettino à la tête du PSG est très incertain. Et le renvoi de l’entraîneur argentin, qui a encore un an de contrat, coûterait cher au club de la capitale.

Le sort de Mauricio Pochettino serait déjà scellé. Même s’il lui reste encore un an de contrat dans la capitale, il ne devrait plus être l’entraîneur du PSG la saison prochaine. Malgré le titre de champion de France, l’ancien défenseur n’a pas convaincu ses dirigeants, qui n’ont pas digéré par la nouvelle élimination en 8e de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid.

Et ces derniers seraient en quête de son successeur. Deux noms reviennent avec insistance pour prendre place sur le banc du champion de France : Zinedine Zidane, priorité absolue de Doha, et Christophe Galtier, proche du nouveau conseiller sportif Luis Campos. Mais avant de nommer un nouveau coach, Paris va devoir se séparer de Pochettino et de son staff, sous contrat jusqu’en juin 2023.

Et leur renvoi risque encore une fois de coûter cher au PSG. Le coût pourrait s’élever jusqu’à 15 millions d’euros, selon L’Equipe. Les dirigeants parisiens chercheraient toutefois à réduire au maximum la facture. Une fois ce dossier bouclé, le PSG, et son nouvel entraîneur, pourront se consacrer au mercato qui risque d’être comme souvent très animé avec les possibles arrivées de Paul Pogba, Ousmane Dembélé ou encore Milan Skriniar.