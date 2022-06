Tour de France 2022 : voici le détail des 21 étapes

Le Tour de France 2022 s’élancera le vendredi 1er juillet de Copenhague (Danemark) pour un périple de près de 3.300 kilomètres jusqu’à la traditionnelle arrivée sur les Champs-Elysées le dimanche 24 juillet. Voici le détail des 21 étapes.

1ère étape à Copenhague (Danemark) (13 km, contre-la-montre individuel)

2e étape entre Roskilde et Nyborg (Danemark) (199 km)

3e étape entre Vejle et Sönderborg (Danemark) (182 km)

Transfert

4e étape entre Dunkerque et Calais (172 km)

5e étape entre Lille Métropole et Arenberg Porte du Hainaut (155 km)

6e étape entre Binche (Belgique) et Longwy (220 km)

7e étape entre Tomblaine et La super Planche des Belles Filles (176 km)

8e étape entre Dole et Lausanne (Suisse) (184 km)

9e étape entre Aigle (Suisse) et Châtel (183 km)

Repos à Morzine

10e étape entre Morzine et Megève (148 km)

11e étape entre Albertville et col du Granon (149 km)

12e étape entre Briançon et Alpe d’Huez (166 km)

13e étape entre Bourg d’Oisans et Saint-Etienne (193 km)

14e étape entre Saint-Etienne et Mende (195 km)

15e étape entre Rodez et Carcassonne (200 km)

Repos à Carcassonne

16e étape entre Carcassonne et Foix (179 km)

17e étape entre Saint-Gaudens et Peyragudes (130 km)

18e étape entre Lourdes et Hautacam (143 km)

19e étape entre Castelnau-Magnoac et Cahors (189 km)

20e étape entre Lacapelle-Marival et Rocamadour (40 km, contre-la-montre individuel)

21e étape entre La Défense Arena et les Champs-Élysées à Paris (112 km)

