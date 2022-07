Tour de France 2022 : pourquoi il n'y a pas d'étape ce lundi ?

Le Tour de France 2022 est parti, vendredi, de Copenhague (Danemark) et fera son arrivée dans l'Hexagone, ce lundi, lors d'une journée consacrée au transfert du peloton.

Le départ de cette 109e édition du Tour de France a lieu, ce vendredi, de Copenhague, capitale du Danemark, où trois étapes ont été programmées par les organisateurs. Et au terme de ces trois premiers jours, le peloton bénéficiera déjà, ce lundi, d'une première journée de repos. Ou plutôt de transferts. Elle sera consacrée au rapatriement en France des coureurs qui retrouveront les routes et la course dès le lendemain (mardi) avec la 4e étape entre Dunkerque et Calais (171,5 kilomètres).

Pour toutes les épreuves de l’UCI WorldTour, l’organisateur a la possibilité, dans la limite d’une fois tous les quatre ans, de demander l’ajout d’un jour supplémentaire afin d’organiser un départ sur le territoire d’un État non limitrophe à celui accueillant ladite épreuve et/ou nécessitant un transfert prolongé. Toute demande devra être soumise au moins un an avant l’épreuve en question et sera examinée à la discrétion du Conseil du Cyclisme Professionnel. C’est ce qui est stipulé dans les règlements de l'Union cycliste internationale.

Le départ prévu de Copenhague s’inscrivait dans ce cas de figure. C’est pour cela que les organisateurs ont souhaité bénéficier d'une journée de plus, car c’est la première fois que la Grande Boucle s'élançait d'un point aussi septentrional, à 1.028 km au Nord-Est de Paris à vol d'oiseau.