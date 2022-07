Vidéo : l’impressionnant crash entre deux pilotes en Formule 2

Les deux jeunes pilotes Dennis Hauger et Roy Nissany ont eu un crash impressionnant, ce dimanche, peu après le départ du Grand Prix de Formule 2 de Grande-Bretagne.

La catastrophe a été évitée de peu. Quelques instants après le départ du Grand Prix de Formule 2 de Grande-Bretagne, sur le circuit de Silverstone, Dennis Hauger et Roy Nissany ont eu un accident impressionnant, qui aurait pu être lourd de conséquences pour les deux jeunes pilotes.

Après s’être manqué dans un virage, Roy Nissany a voulu revenir sur la piste et a poussé hors de la trajectoire Dennis Hauger. Dans l’herbe, ce dernier a perdu le contrôle de sa monoplace avant de décoller et de venir heurter de plein fouet la voiture de Nissany quelques mètres plus loin.

Le crash extrêmement spectaculaire entre Dennis Hauger et Roy Nissany





Les deux pilotes sont sortis de leur voiture par leurs propres moyens, merci le halo #F2 #BritishGP | https://t.co/t7uFs3yVeh pic.twitter.com/XzZkHk5xOL — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) July 3, 2022

Si les deux pilotes ont pu s’extraire de leur monoplace par leurs propres moyens, Dennis Hauger a été sonné par la violence de l’impact. Mais ce crash aurait pu être dramatique pour Roy Nissany. Car sans le halo, qui a une nouvelle fois fait ses preuves en matière de sécurité, il aurait été heurté en pleine tête par la voiture de Hauger. Il n’en est finalement quitte qu’avec une énorme frayeur.

Cet accrochage n’est pas sans rappeler celui entre Max Verstappen et Lewis Hamilton la saison dernière à Monza, lorsque la Red Bull du Néerlandais s’était retrouvée sur la Mercedes du Britannique. Et là aussi, Hamilton avait pu remercier le halo, qui l’a empêché d’être gravement touché.