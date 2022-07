Tour de France 2022 : le maillot jaune Wout van Aert sous la menace d’une exclusion ?

Coupable d’avoir jeté ses déchets en dehors de la zone autorisée, Wout van Aert a été mis à l’amende par les commissaires. Et le maillot jaune risque une exclusion en cas de récidive.

La menace plane au-dessus de Wout van Aert. Une nouvelle fois deuxième à l’issue de la 3e étape du Tour de France, dimanche, le Belge a conservé son maillot jaune de leader du classement général, mais il a écopé d’une amende à l’arrivée de la part du jury des commissaires. Le coureur de la Jumbo-Visma s’est rendu coupable d’avoir jeté ses déchets en dehors de la zone prévue à cet effet.

Il s’est ainsi vu infliger une amende de 500 euros et un retrait de 25 points au classement UCI. Et il n’est pas le seul dans ce cas. Marc Soler (UAE-Team Emirates), Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), Mikkel Honoré (Quick-Step Alpha Vinyl) et Silvan Dillier (Alpecin-Deceuninck) ont reçu une sanction similaire pour les mêmes raisons.

Mais Wout van Aert et les autres vont désormais devoir se méfier et faire bien attention avant de jeter leurs déchets. Car en cas de récidive, les peines seront plus lourdes. Au prochain avertissement, ils écoperaient d’une minute de pénalité au classement général, alors qu’en cas de troisième infraction, ils pourraient tout simplement être exclus de cette 109e édition du Tour de France.

Ce scénario serait un terrible coup dur pour l’équipe Jumbo-Visma, qui perdrait un coéquipier de taille pour épauler Primoz Roglic et Jonas Vingegaard, mais aussi pour Wout van Aert, qui a pour objectif de ramener le maillot vert sur les Champs-Elysées.

Ce règlement avait été mis en place l’année dernière et prévoyait qu’un coureur soit exclu d’une course d’un jour à la moindre infraction et pénalisé en temps sur une course à étapes. Mais l’UCI avait décidé de l’assouplir, accordant un droit à l’erreur aux cyclistes. Mais Wout van Aert n’en a déjà plus.