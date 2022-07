Wimbledon 2022 : Fin de parcours pour Alizé Cornet et Harmony Tan éliminées en 8es de finale

Alizé Cornet et Harmony Tan, qui étaient les deux dernières françaises encore en lice à Wimbledon, ont été éliminées, ce lundi, en 8e de finale respectivement par Alja Tomljanovic et Amanda Anisimova.

Il n’y a plus aucun Tricolore à Wimbledon. Deux dernières françaises encore en lice, Alizé Cornet et Harmony Tan, ont vu leur parcours être stoppé, ce lundi, en 8e de finale respectivement par Alja Tomljanovic (6-4, 4-6, 3-6) et Amanda Anisimova (6-2, 6-3).

It's back-to-back Wimbledon quarter-finals for @Ajlatom





The Aussie fights from a set down against Alize Cornet to win 4-6, 6-4, 6-3#Wimbledon pic.twitter.com/WwLZWtM75T — Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2022

Alizé Cornet (32 ans), qui avait éliminé au tour précédent la n°1 mondiale Iga Swiatek, a montré par moments des signes de souffrance au niveau des cuisses. Mais comme à son habitude, elle n'a pas lâché et s'est battue jusqu'au bout.

De son côté, Tan, qui avait battu Serena Williams au premier tour, a été plus nettement dominée par l'Américaine Amanda Anisimova (25e) 6-2, 6-3.

It's been a pleasure, Harmony





A #Wimbledon debut to be proud of pic.twitter.com/Hwc88uLdG9 — Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2022

A 24 ans, Tan n'avait encore jamais passé trois tours dans un tournoi du circuit principal et n'avait jamais dépassé le 2e tour en Grand Chelem (Australie 2022 et Roland-Garros 2021).