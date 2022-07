Tour de France 2022 : Simon Clarke dompte les pavés, Wout van Aert conserve de justesse le maillot jaune

Simon Clarke a remporté au sprint, ce mercredi 6 juillet, la 5e étape du Tour de France 2022 sur les pavés du Nord alors que Wout van Aert, qui a chuté, a conservé de justesse son maillot jaune de leader et Tadej Pogacar a grappillé des secondes sur ses rivaux.

Promesses tenues ! La 5e étape du Tour de France, au profil de Paris-Roubaix avec ses onze secteurs pavés, promettaient du spectacle. Et il a été au rendez-vous. Contrairement aux quatre premières étapes, quelque peu ennuyeuses, celle-ci a été riche en mouvements du départ de Lille à l’arrivée à Arenberg avec la victoire de Simon Clarke.

L’Australien a devancé au sprint ses compagnons d’échappée, et notamment d’un cheveu Taco Van der Hoorn, pour s’offrir une victoire de prestige, lui qui avait déjà remporté deux étapes sur la Vuelta (2012, 2018). «L’hiver dernier, j’étais sans contrat. Alors, imaginez ce que je ressens aujourd’hui, ça dépasse ce que j’imaginais… Merci à mon équipe, qui m’a redonné une chance. J’essaye de saisir les opportunités, c’est ce que j’ai fait aujourd’hui. Ce matin, je me suis dit ‘pourquoi pas moi ?’. Même avec cinq coureurs à l’avant, il fallait y croire», a-t-il confié à l’arrivée très ému.

Et s’il a su dompter les pavés, ces derniers ont donné du fil à retordre à l’équipe Jumbo. Après son tour de force la veille, avec le succès de Wout van Aert, elle a été beaucoup plus en difficulté. A l’image du Belge qui a chuté avec son coéquipier Steven Kruijswijk à 96 kilomètres de l’arrivée. Il a pu se relever et repartir, un peu secoué, avant de se faire une nouvelle frayeur en étant tout proche de percuter une voiture de l’équipe DSM.

A l’arrivée, il est parvenu à sauver son maillot jaune pour treize secondes devant Neilson Powless. En revanche, son coéquipier Primoz Roglic a perdu gros. Pris dans une chute collective, le Slovène, victime d'une luxation de l'épaule, a cédé plus de deux minutes à son compatriote Tadej Pogacar, très à l’aise sur les pavés. A 18 kilomètres de l'arrivée, le double tenant du titre est parti en chasse des échappés, en compagnie du Belge Jasper Stuyven, et a distancé tous ses rivaux, grapillant de précieuses secondes au classement général et démontrant qu’il faudra être très fort pour le battre.

Et certains de ses adversaires s’y essaieront peut-être ce jeudi lors de la 6e étape entre Binche (Belgique) et Longwy avec trois difficultés au programme dont la côte de Pulventeux, située à six kilomètres de la ligne (800m à 12%), avant l’arrivée au sommet de la Côte des Religieuses (1,6 kilomètre à 5,8%). De quoi promettre un nouveau final animé.