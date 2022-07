Tour de France 2022 : deux premiers cas de Covid-19 au sein du peloton

Le cycliste français de l’équipe AG2R Citroën, Geoffrey Bouchard, a été testé positif au Covid-19, vendredi, à l’issue de la 7e étape du Tour de France. Ce samedi 9 juillet, c'est Vegard Stake Laengen, coéquipier de Tadej Pogacar, qui a été également testé positif.

C’était un évènement redouté au sein de l'organisation du Tour de France. Il aura fallu attendre l’aube de la 8e étape de la Grande Boucle pour apprendre l’officialisation des premiers cas de Covid-19 au sein du peloton de l’épreuve cycliste.

Ce samedi 9 juillet, la formation française AG2R Citroën a annoncé que Geoffrey Bouchard a été testé positif au Covid-19 à l’issue de la 7e étape. «Durant l’étape, je ne me sentais pas bien. C’est une grosse désillusion car j’entrais sur mon terrain de prédilection, la montagne. C’était mon premier Tour de France et c’est triste de le terminer ainsi. Je souhaite beaucoup de réussite à mes coéquipiers et je leur envoie toutes mes forces pour la suite du Tour de France», s’est exprimé le grimpeur.

Quelques heures plus tard, c'est au tour de la formation UAE-Team Emirates, qui compte parmi ses rangs Tadej Pogacar, d'annoncer un nouveau coureur testé positif au Covid-19 : le Norvégien Vegard Stake Laengen «a été testé négatif lors du protocole de test de routine de l'équipe interne. Mais il a signalé des symptômes de maux de gorge tard la nuit dernière (de vendredi à samedi, ndlr)», a indiqué le médecin de la formation, Adriano Rotunno.

Des tests antigéniques réguliers

Actuellement, le protocole Covid établi par l’Union cycliste internationale s’est allégé : les coureurs testés positif au Covid-19, mais asymptomatiques, ne sont pas automatiquement exclus des épreuves, dont le Tour de France. Auparavant, le moindre cas positif entraînait une exclusion immédiate du cycliste, voire de toute l’équipe en cas de multiples résultats positifs en moins de 7 jours.

Le médecin de l'équipe AG2R Citroën, Serge Niamke, a tenu à rappeler que le protocole et les tests étaient pris au sérieux : «Depuis le départ, l'équipe AG2R Citroën pratique des tests antigéniques tous les trois jours en plus des tests pratiqués par l'organisateur du Tour de France. La totalité de l'équipe (coureur et staff) a subi un test antigénique jeudi soir ou vendredi matin, négatif pour l'ensemble du groupe».

Plusieurs membres d'encadrement d'équipes ont déjà quitté la course en raison de tests positifs. Entre autres, la formation Quick-Step qui a dû faire appel à trois nouveaux directeurs sportifs depuis le début de la course.