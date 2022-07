Tour de France 2022 : Wout van Aert en costaud sur la 8e étape, Tadej Pogacar reste en jaune

Wout van Aert a remporté au sprint, ce samedi, la 8e étape à Lausanne (Suisse) pour s’offrir sa 2e victoire d’étape sur ce Tour de France 2022, alors que Tadej Pogacar a consolidé son maillot jaune de leader grâce à sa 3e place.

Tadej Pogacar est tombé sur plus fort. Si le maillot jaune avait remporté les deux précédentes étapes, il a dû se contenter de la 3e place à l’arrivée de la 8e étape en haut de la côté du Stade Olympique à Lausanne, derrière Wout van Aert et l’Australien Michael Matthews. Le Belge, détenteur du maillot vert, s’est imposé en costaud pour signer sa deuxième victoire sur cette 109e édition et revenir à égalité avec… Pogacar. A eux deux, ils ont remporté la moitié des étapes depuis le départ du Danemark.

«L’équipe a travaillé, je devais terminer le boulot», s’est félicité à l’arrivée Van Aert, déjà vainqueur à Calais mardi dernier. Et avec ce succès, il a consolidé son avance au classement du maillot vert. Comme Pogacar en tête du classement général. Avec sa 3e place, profitant du travail dans le final de Brandon McNulty et Rafal Majka, il a pris 4 secondes de bonification pour porter son avance à 39 secondes sur son dauphin Danois Jonas Vingegaard.

Il s’est néanmoins fait une petite frayeur en début de course avec la chute survenue seulement neuf kilomètres après le départ, qui a jeté à terre et retardé de nombreux coureurs dont Pogacar contraint de mettre pied à terre. Mais cela ne l’a finalement pas empêché de batailler pour la victoire et de faire une nouvelle bonne opération au classement.

Journée galère pour Pinot

David Gaudu et Romain Bardet ont également pris dans cette chute. S’ils ont pu repartir, Bardet avait le genou amoché et a même dû changer de chaussures. Mais cette mésaventure n’a heureusement pas eu de conséquences au général, les deux français les mieux classés conservant respectivement leur 5e et 6e place. En revanche, Thibaut Pinot a lui connu une journée beaucoup plus galère.

Dans le final de la montée du Col de Pétra Félix, le Franc-Comtois a été victime d’une chute avant d’être heurté au visage à peine quelques instants plus tard par la musette tendue par l’assistant d’une équipe. «C’était une journée compliquée», a reconnu ensuite le Franc-Comtois. Et d’ajouter : «Les sensations n'étaient pas top, pas grand chose n’allait aujourd’hui».

Il tentera de se refaire ce dimanche lors de la 9e étape en Haute-Savoie avec quatre difficultés au programme, dont avec deux cols de première catégorie avec le col de la Croix (8,1 km à 7,6 %) et le Pas de Morgins (14,4 km à 6,1 %).