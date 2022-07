Tour de France 2022 : deux nouveaux cas positifs de Covid-19 dans le peloton

Avant le départ de la 10 étape du Tour de France, deux nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés au sein du peloton avec l’Australien Luke Durbridge et le Néo-Zélandais George Bennett, qui se sont retirés de la course.

Luke Durbridge et George Bennet n'ont pas pris le départ de la 10e étape du Tour de France. L’Australien et le Noé-Zélandais ont été testés positifs au Covid-19 et ont été contraints de se retirer de la 109e édition, alors que Durbridge présentait de «très légers symptômes», a indiqué son équipe BikeExchange-Jayco.

L’abandon de George Bennett est un coup dur pour le maillot jaune Tadej Pogacar, qui avait déjà perdu un premier équipier samedi dernier en la personne du Norvégien Vegard Stake Laengen. Le double tenant du titre sera entouré seulement de cinq équipiers pour les étapes alpestres et la suite de la Grande Boucle.

Durbridge et Bennett sont les 4e et 5e coureurs, depuis le départ du Tour, à devoir abandonner en raison du Covid-19, après donc Vegard Stake Laengen (UAE) et les Français Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën) et Guillaume Martin (Cofidis).

Au terme de la 9e étape, dimanche soir, à Châtel, l’UCI (Union cycliste internationale) avait procédé à une vague de tests effectués au sein du peloton, qui s’étaient révélés tous négatifs. Pour rappel, le protocole anti-covid, actualisé avant le début du Tour par l’UCI, prévoient des tests obligatoires avant le départ et lors des deux journées de repos. Les coureurs, mais aussi les personnels d’équipe sont concernés par ces tests.