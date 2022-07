Tour de France 2022 : horaires, kilomètres, villes… tout savoir sur la 13e étape

La 13e étape du Tour de France, programmée ce vendredi, reliera le Bourg d’Oisans à Saint-Etienne, où la victoire pourrait se disputer au sprint. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette étape.

Distance

La 13e étape de ce Tour de France 2022 sera longue de 192,6 km et offrira un peu de répit pour le peloton au lendemain de l’arrivée à l’Alpe d’Huez et des trois cols hors-catégories. Mais trois difficultés devront tout de même être passées par les coureurs, avec la Côte Brié (3e catégorie, 2,4 km à 6,9 %), le Col de Parménie (2e catégorie, 5,1 km à 6,6 %) et la Côte de Saint-Romain-en-Gal (3e catégorie, 6,6 km à 4,5 %), avant l'arrivée à Saint-Etienne.

Villes traversées

Cette 13e étape, qui s’élancera depuis le Bourg d’Oisans, verra le peloton traverser notamment les villes de Séchulienne, Noyarey, Meyssiez, Trèves ou encore Châteaubon jusqu’à Saint-Etienne, où les sprinteurs pourraient s’expliquer pour la victoire.

Horaires

Le départ de cette 13e étape sera donné à 13h20 depuis le Bourg d’Oisans pour une arrivée à Saint-Etienne estimée à 17h37 à une allure moyenne de 45km/h.