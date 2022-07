PSG : l’impressionnant accueil de rockstar de Kylian Mbappé au Japon (vidéo)

Le PSG est arrivé ce dimanche 17 juillet à Tokyo pour son Japan Tour 2022 devant plus de 200 spectateurs réunis en masse pour accueillir Kylian Mbappé.

Une véritable rockstar. Avec le PSG, Kylian Mbappé a été accueilli en star à Tokyo où il s’apprête à disputer trois rencontres de préparation dans le cadre du Japan Tour 2022.

Sur de nombreuses vidéos postées sur les réseaux sociaux et notamment celle du Paris Saint-Germain, on aperçoit plusieurs fans japonais acclamés l’attaquant parisien et de l’équipe de France à leur arrivée sur le parvis de l'hôtel Ritz-Carlton de Tokyo.

Les Parisiens sont venus au contact de leurs fans pour des photos et autographes.

Le club de la capitale, qui disputera le Trophée des champions contre Nantes, à Tel-Aviv, le 31 juillet séjourne dans cet hôtel situé dans le quartier Roppongi. Les champions de France se rendront ensuite à Osaka, le 24 juillet.