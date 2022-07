Tour de France 2022 : dans les coulisses de la caravane de la Grande Boucle

Le Tour de France, c’est également son éternelle caravane publicitaire qui anime les routes avant le passage des coureurs, pour le plus grand bonheur des fans. CNEWS s’y est rendu cette année.

Pour cette 109e édition du Tour de France, CNEWS est allé à la découverte de la caravane publicitaire avec la marque E.Leclerc, partenaire officielle du maillot à pois.

Des goodies, des t-shirts, des bonbons… chaque année, en attendant le passage du peloton et des coureurs de la Grande Boucle, le public n’attend qu’une seule chose : la caravane ! Et cette année encore plus qu’avant.

Partie du Danemark, les chars publicitaires, qui distribuent chaque année plus de 15 millions de goodies sur le bord des routes, sont arrivés dans l’Hexagone quatre jours après le Grand Départ.

Et lors de l’étape reliant Lille à La Porte du Hainaut, nous avons pu voir à quel point, les fans en raffolent.

Entre les préparatifs matinaux, les débriefs, la mise en place des chars et surtout la traditionnelle danse (tous les caravaniers de chaque marque se retrouvent pour effectuer une sorte de mise en éveil) avant le départ, ce sont près de 500 caravaniers qui travaillent dans l'ombre de l'un des plus grands événements sportifs de la planète. Place ensuite à la route et au début de «leur» étape du jour.

Des cris de joie, des déguisements, des cibles… tout y est pour attirer le regard des caravaniers qui distribuent les objets. «J’adore voir la ferveur, l’effervescence et la joie des gens quand on passe et qu'on distribue nos goodies. C’est ce qui rend unique cette caravane», confie d’ailleurs Clément qui en est à son troisième Tour de France.