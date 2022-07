Athlétisme : pourquoi le cinquième titre mondial de Shelly-Ann Fraser-Pryce est historique

Shelly-Ann Fraser-Pryce s’est offert un cinquième titre mondial historique sur 100 m, dans la nuit de dimanche à lundi, à Eugene. Avec ce nouveau sacre, la Jamaïcaine renforce un peu plus son statut de légende.

A 35 ans, Shelly-Ann Fraser-Pryce a remporté un cinquième titre de championne du monde du 100 m, un record, menant un triplé jamaïcain à Eugene (Oregon).

Et avec ce sacre, réalisé avec un chrono de 10’’67 – du jamais vu dans une finale de championnats du monde d’athlétisme –, la reine de la discipline à la longue chevelure jaune et verte couleur Jamaïque, qui a été suivie par ses deux compatriotes Shericka Jackson (10’’73, record personnel) et la double championne olympique Elaine Thompson-Herah (10’’81), qui est surnommée «Pocket Rocket» s’est ouvert les portes de deux «clubs».

IN A WORLD OF HER OWN @realshellyannfp destroys the championship 100m record in 10.67 to claim her FIFTH world 100m title and leads a Jamaican sweep #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/g0cflr1dbV — World Athletics (@WorldAthletics) July 18, 2022

Fraser-Pryce rejoint le perchiste ukrainien Sergueï Bubka, le lanceur de disque allemand Lars Riedel et le lanceur de marteau polonais Pawel Fajdel parmi les athlètes quintuples champions du monde dans une même épreuve individuelle. Elle est ainsi la première à réussir une telle performance sur la piste.

Elle ne s’arrête pas là. Avec six titres mondiaux individuels, celle qui a donné naissance au petit Zyon en 2017, se fait aussi une place aux côtés de Bubka, de Michael Johnson et de Mo Farah. Seul son compatriote Usain Bolt a fait mieux, avec sept couronnes mondiales sur 100 m et 200 m.

Bientôt l'égale d'Allyson Felix et Merlene Ottey ?

«C'est mon cinquième titre mondial sur 100 m, et il arrive à 35 ans, oui j'ai bien dit 35 ans!», a souligné la petite Caribéenne qui est encore attendue au départ du 200 m et du 4x100 m dans l'Oregon. «35 ans! Mère! 10 sec 67! Cinquième titre mondial!», a d’ailleurs tweeté Allyson Félix, l'athlète la plus décorée de l'histoire aux Mondiaux avec 19 médailles.

A 35 ans, Fraser-Pryce devient aussi la championne du monde du 100 m la plus âgée de l'histoire, femmes et hommes confondus. Mais elle ne compte pas s’arrêter là.

«Je crois dur comme fer que je suis capable de courir plus vite, et comme j'y crois, je ne m'arrêterai pas tant que je ne l'aurai pas fait, a-t-elle affirmé. Je travaille dur, je suis assidue, déterminée, et j'en veux toujours plus.»

Avec douze médailles mondiales, dont dix en or, la Jamaïcaine n’est plus devancée que par Felix, et deux de ses compatriotes, Bolt et Merlene Ottey, quatorze chacun.