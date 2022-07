Cyclisme : la Ville de Paris associe son nom à une équipe

La Ville de Paris va associer son nom à l'équipe cycliste B&B Hotels, a confirmé lundi Anne Hidalgo au lendemain de l’arrivée du Tour de France.

«L’histoire d’amour entre Paris et le vélo continue, bienvenue au Paris Cycling !», a ainsi posté lundi sur Twitter Anne Hidalgo, la maire de Paris. De quoi confirmer l’annonce faite dimanche soir par le manageur de la formation cycliste B&B Hotels, Jérôme Pineau, lors de la dernière étape du Tour de France 2022.

L’histoire d’amour entre Paris et le vélo continue, bienvenue au Paris Cycling ! La structure professionnelle regroupera une équipe masculine, une féminine et une académie pour les jeunes talents qui travaillera avec les clubs de proximité.



@lequipe :https://t.co/ayRC7eE4Oa pic.twitter.com/U3duoXnu58 — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) July 25, 2022

L'accord prévoit l'utilisation du nom et du logo de Paris dans le cadre d'un partenariat d'image, tout en attendant l'arrivée d'un sponsor privé.

«La ville de Paris ne financera pas, il n'y aura pas de d'argent public dans cette opération. En revanche, elle peut être extrêmement importante pour booster la culture du vélo», a déclaré Anne Hidalgo, après l'arrivée du Tour sur les Champs-Élysées, précisant que «Paris» figurerait sur le maillot «avec les noms des sponsors».

Le projet va regrouper une structure professionnelle masculine, une équipe féminine et une académie de jeunes coureurs. «L'équipe féminine sera basée en Bretagne, l'académie sera bretonne et francilienne, et la Maison du vélo s'installera à Paris», a indiqué le manageur de l'équipe B&B Hotels.