Football féminin : pour mettre en lumières leur sport, elles utilisent TikTok

Alors que l’Euro 2022 prend fin ce dimanche 31 juillet, pendant quelques semaines, le football féminin a eu l’occasion d’être médiatisé. Mais la nouvelle génération de joueuses s’appuie désormais sur les réseaux sociaux et notamment TikTok pour développer leur discipline.

C’est une technique qui fonctionne. Pour développer l’image du sport féminin, de nombreuses sportives utilisent les réseaux sociaux.

L’occasion pour elles de casser les codes et surtout les clichés via des vidéos dans lesquelles elles se mettent en scène pour s’amuser et aussi promouvoir le foot ou le rugby. Via des moments de matchs, d’entraînements, des «skills»… elles assurent le service après-vente de disciplines trop souvent restées la propriété «masculine» pour beaucoup de personnes.

C’est notamment le cas de deux jeunes joueuses professionnelles de l’Olympique lyonnais : Kysha Sylla et Inès Benyahia. A la différence de leurs aînées comme Wendie Renard ou encore Amandine Henry, elles ont grandi avec les réseaux sociaux et ont compris les rouages.

«VRP 3.0» du football féminin

«Les réseaux sociaux sont hyper importants, indique Inès Benyahia, milieu de terrain âgé de 19 ans. Les gens ont la possibilité de voir ce que l’on fait. C’est l’occasion de montrer que les filles savent jouer au football contrairement aux idées reçues. Et le fait de voir des choses «cools», ça peut leur donner envie ensuite de s’intéresser et de regarder les matchs à la télévision.»

Un avis partagé par sa coéquipière et amie. «Avec Inès, on aime bien mettre le football féminin en valeur, explique Kysha Sylla, défenseure qui va disputer le Mondial U20 avec l’équipe de France en août au Costa Rica. On poste des vidéos, des photos de football mais ça peut également être nos vies personnelles. Je pense que les réseaux sociaux jouent un rôle important dans le développement de notre discipline. Ca apporte énormément de visibilité.»

Et en plus d’être des «VRP 3.0» du football féminin, Kysha et Inès ont également compris qu’elles étaient de véritables modèles pour la jeunesse. «Il y a beaucoup de jeunes filles qui commentent mes vidéos et qui nous disent où elles jouent ou demandent des conseils… ça fait plaisir, expliquent Inès Benyahia. On essaie de faire en sorte qu’elles prennent le même chemin que nous.»

«Parfois, on me demande comment j’ai fait pour en arriver là, témoigne Kysha Sylla. Les petites filles rêvent de devenir footballeuses professionnelles. On se rend compte que l’on est des exemples alors que nous ne sommes que des jeunes professionnelles. Le fait d’inspirer les jeunes, c’est vraiment agréable.»

Comme les deux Lyonnaises, nombreuses sont les jeunes professionnelles à utiliser les réseaux sociaux pour développer le sport féminin. Faire vivre leur passion à leur communauté, faire découvrir leur sport, montrer qu’il est un levier d’épanouissement, de remise en question, un vecteur d’émotions, de valeurs..., qu’il n’est pas uniquement réservé aux hommes.

D’ailleurs, TikTok l’a bien compris. Partenaire entre de l’Euro 2022 féminin qui s’achève le 31 juillet, le réseau social en vogue a vu les hashtags sportifs (comme #tiktoksports et #womeninsports) se développer avec près de 3 milliards de vues.