Formule 1 : Lewis Hamilton devient propriétaire d’une équipe de football américain

Lewis Hamilton, septuple champion du monde de Formule 1, est devenu, mardi, co-propriétaire de la franchise de football américain des Denver Broncos.

Du football… au football américain. Après sa tentative manquée de racheter le club anglais Chelsea avec Serena Williams et Richard Broughton, Lewis Hamilton est finalement devenu l'un des propriétaires de la franchise NFL des Broncos de Denver.

L’annonce a été faite ce mardi sur les réseaux sociaux par le triple vainqueur du SuperBowl (1997, 1998, 2015), connu pour avoir notamment eu la légende Peyton Mannings dans ses rangs.

“We're delighted to welcome Seven-Time Formula One World Champion Sir @LewisHamilton to our ownership group. He is a champion competitor who knows what it takes to lead a winning team.”





