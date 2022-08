Ligue des champions 2022-2023 : quand aura lieu le tirage au sort de la phase de groupes ?

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions 2022-2023 se déroulera le 25 août.

Ce sera l’événement très attendu juste avant la rentrée de septembre. Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions 2022-2023 aura lieu à Istanbul, en Turquie, le 25 août, et il sera diffusé en direct à partir de 18h sur les antennes du Groupe Canal+, diffuseur officiel de la compétition.

Ce tirage au sort comprendra les 26 qualifiés automatiquement et les six vainqueurs de barrages, dont l'identité sera confirmée les 23 et 24 août.

Pour rappel, les équipes seront réparties dans quatre chapeaux qui seront totalement complets lorsque tous les barragistes seront connus.

Les équipes qualifiées automatiquement

Real Madrid (ESP, tenant du titre)

Eintracht Francfort (ALL, vainqueur de la Ligue Europa)

Manchester City (ANG)

AC Milan (ITA)

Bayern Munich (ALL)

Paris Saint-Germain (FRA)

FC Porto (POR)

Ajax Amsterdam (PB)

Liverpool (ANG)

Chelsea (ANG)

Barcelone (ESP)

Juventus (ITA)

Atlético de Madrid (ESP)

Sevilla (ESP)

RB Leipzig (ALL)

Tottenham Hotspur (ANG)

Borussia Dortmund (ALL)

Salzburg (AUT)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Inter (ITA)

Napoli (ITA)

Sporting CP (POR)

Bayer Leverkusen (ALL)

Marseille (FRA)

Club Brugge (BEL)

Celtic (ECO)