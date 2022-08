Athlétisme : Tout savoir sur Letsile Tebogo, le «nouveau Usain Bolt»

Le sprinteur botswanais Letsile Tebogo a créé la sensation en début de semaine aux Mondiaux d’athlétisme des moins de 20 ans en Colombie. A tel point qu’il est déjà comparé à Usain Bolt.

Le successeur d’Usain Bolt ? A 19 ans, le sprinteur botswanais Letsile Tebogo a impressionné par son temps sur 100m et son attitude lors des Mondiaux d’athlétisme des moins de 20 ans en Colombie. De quoi voir en lui le nouveau patron du sprint.

Champion du monde des moins de 20 ans en 2021, le natif de Kanye (Botswana) a conservé son titre du 100m dans la nuit de mardi à mercredi à Cali en Colombie, en améliorant son propre record de sa classe d’âge avec un chrono de 9’’91.

Né le 7 juin 2003, Letsile Tebogo a réalisé un départ tonitruant pour reléguer rapidement ses adversaires avant de dérouler, et même de ralentir tout en regardant les autres concurrents. A la manière d’Usain Bolt autrefois.

«J’ai vu les fans en tournant la tête et je voulais vous rappeler ce que Bolt a fait dans le passé. C’est mon idole, la personne que j’admire. Si quelqu’un a pris ça pour un manque de respect, je suis vraiment désolé»​, a-t-il expliqué.

Watch Letsile Tebogo break his own World Junior Record, running 9.91s at the World U-20 Championships in Colombia. pic.twitter.com/JzpyycuAHd

— Track & Field Gazette (@Track_Gazette) August 2, 2022